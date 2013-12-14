Поправить SiteMap у CMS WebAsyst

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Завершен2 заявки133 просмотра

Здравствуйте, нужно убрать из sitemap страницы пагинации с окончанием: offset12

Webasyst
11 лет назад
bavard1992
Руслан 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

mrGracer
Сергей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
53 отзыва
11 лет назад
$10
1 день
Спасибо очень доволен!!
Хороший заказчик, всё по делу, оплата без проблем. Рекомендую

Заявки фрилансеров

mrGracer
Сергей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
53 отзыва
11 лет назад