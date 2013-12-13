Работа со страницей товара в интернет-магазине

Смотрите картинки в приложении.

Варианты работы

-техническая работа: меняете верстку+программирование (если понадобится)

- начинаем чуть с начала и проектируем с вами страницу товара, переделываем дизайн, а уже потом реализуем.

В итоге хочу получить готовую работающую страницу у нас на сайте.

Исходные данные:

Есть страница товара в магазине на Prestashop 1.4.10 (например http://etnomagazin.ru/mumie/834--100.html )

Страница состоит из блоков и блоков с модулями(кто знаком с системой, сразу наверное понял о чем я). То есть, имеем блок "описания", есть модуль "отзывы", есть блок фото итп.

Задача: переверсать и перенести блоки как показано на картинке (как выглядит страница сейчас - по вышеуказанной ссылке). Нужно учитывать, что правая колонка используется на других страницах (а ведь ее скорее всего придется делать шире). На главной можно посмотреть пример, как реализована нестандартная колонка.

Если есть вопросы-задавайте, сумму за работу называете вы, к обсуждению готов.

Во вложении-пример "итога" , исходное(тут сейчас все блоки которые нужны), неправильное отображение фотографий

Указывайте что именно вы предлагаете и диапазон цен.

Интересны любые предложения.