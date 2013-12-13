Подключить и настроить систему скидок в NetCat 5

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрытнет заявок112 просмотров

В интернет-магазине на cms NetCat 5 необходимо подключить и настроить встроенную в cms систему скидок, а также доработать эту систему скидок, чтобы имелась возможность применять персональные скидки, что то типа промо-кодов/сертификатов.

Жду предложений с вашими условиями на данную работу.

11 лет назад
aleksburak
Алексей 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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