Доработка интернет магазина drupal 6

Необходимо добавить 2 фильтра и 1 сортировку на страницу групп. У товара может быть несколько характеристик но нас будут интересовать 3 (производитель, серия товаров, цена (цена только по убыванию и возрастанию)). Над товарами будут поля (1. Производитель и 2. серия (возможность выбора этих элементов для последующей выборки), ). Редактируемая страница вида http://v-sts.ru/catalog/unitaz/unitaz_napolnie