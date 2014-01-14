Доработка интернет магазина drupal 6

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Завершен1 заявка170 просмотров

Необходимо добавить 2 фильтра и 1 сортировку на страницу групп. У товара может быть несколько характеристик но нас будут интересовать 3 (производитель, серия товаров, цена (цена только по убыванию и возрастанию)). Над товарами будут поля (1. Производитель и 2. серия (возможность выбора этих элементов для последующей выборки), ). Редактируемая страница вида http://v-sts.ru/catalog/unitaz/unitaz_napolnie

Drupal
11 лет назад
timin040481
Иван 
43 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

vkapas
Вадим 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$30
1 день
Быстро. Качественно. Рекомендую
Всё в ОК! Порядочный заказчик.

Заявки фрилансеров

vkapas
Вадим 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад