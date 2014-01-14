В интернет-магазине на cms NetCat 5 необходимо подключить и настроить встроенную в cms систему скидок, а также доработать эту систему скидок, чтобы имелась возможность применять персональные скидки, что то типа промо-кодов/сертификатов. Жду предложений ...
Доработка интернет магазина drupal 6
Необходимо добавить 2 фильтра и 1 сортировку на страницу групп. У товара может быть несколько характеристик но нас будут интересовать 3 (производитель, серия товаров, цена (цена только по убыванию и возрастанию)). Над товарами будут поля (1. Производитель и 2. серия (возможность выбора этих элементов для последующей выборки), ). Редактируемая страница вида http://v-sts.ru/catalog/unitaz/unitaz_napolnie
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Интернет-магазинынет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно наполнить сайт интернет магазина поисковыми словами. Очень оперативно.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
Доработать плагин wp-shop так, что бы он выводил цены в зависимости от роли пользователя на сайте. Обычному - одну цену (розничный покупатель) зарегестрированному как оптовик покупателю 2 цены розничную и оптовуюИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Смотрите картинки в приложении. Варианты работы -техническая работа: меняете верстку+программирование (если понадобится) - начинаем чуть с начала и проектируем с вами страницу товара, переделываем дизайн, а уже потом реализуем. ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно доделать сайт на опенкарте. Тз есть. Бюджет – 3000 руб.Интернет-магазины8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужен простой инет-магазин подобный: http://zymbo.ru. либо такой: http://doskaradosty.ru Интересует всего 10 позиций в каталоге. Важно: самостоятельное выставление товаров и редактирование их. приятный и удобный интерфейс. Жду ...Интернет-магазины15 заявокЗакрыт11 лет назад
Для ИМ на minishop2 написать или дописать (bezumkin.ru/sections/help/2287/) сниппет для наполнения каталога товаров из прайса. Загружаться и выгружаться должны любые поля товаров. Также картинки товаров. Указывайте ценуИнтернет-магазинынет заявокЗакрыт11 лет назад
Доработать сайт на Prestashop. Часть шаблона убрать в noindex. Некоторые элементы убрать в ajax. Пофиксить ошибку "Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/u481...", которая вылазит на некоторых страницах. ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад