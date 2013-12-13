Всем привет! История такая... заказал изготовление интернет-магазина чая с нуля у одних ребят, после четырех (!) месяцев ожидания у меня не хватило терпения и я прекратил с ними сотрудничать. Теперь у ...
Создание модуля для интернет-магазина
Необходимо приспособить хорошо знакомый вам движок магазина под дропшиппинг. В качестве "донора" пока только один магазин. API у него нет - поэтому всё необходимо делать вручную (отправлять запросы через curl).
Суть.
1). Полуавтоматический импорт товаров (указываем страницу на доноре, скрипт тянет что может (описание, цену, картинки и пр.) потом администратор магазина вручную всё корректирует. Не думаю, что распарсить страницу будет большой проблемой.
2). Автоматический заказ товаров на "доноре" (добавление/удаление адресов доставки, собственно процесс заказа товара. Автоматическая оплата заказов не нужна. Всё будет оплачиваться ручками).
3). Скрипт, который мониторит статус заказов на "доноре" по крону (статус заказов).
Чёткого ТЗ - нет, т.к. мне неизвестно, какой движок вы возьмёте за основу, и какими возможностями он обладает. Всё обсудим в скайпе или аське. Делаем быстро, без заморочек, с типовым шаблоном. И недорого :) Это - разведка боем. В случае, если эксперимент будет признан успешным - потребуется уже более плотная работа (добавление доноров, бОльшая автоматизация всех процессов). Естественно, в первую очередь этот заказ будем предложен именно вам.
При добавлении заявки обязательно указываем движок, на котором вы предлагаете реализовать эту задачу, вилка цен и ориентировочное время изготовления. Все вопросы о деталях задавайте в личку, туда же можете слать свои контактные данные (скайп, аська). Предоплата только людям с хорошей репутацией. Оплата строго в WMR.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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