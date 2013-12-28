Доработки интернет-магазина OpenCart

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Необходимо сделать некоторые доработки в интернет-магазине OpenCart.

Список работ:

1) Нужно модуль для подгрузки характеристик, оформленные таблицей из яндекс маркета с возможность отмечать тут же какие из них показать в фильтрах (пример http://demo.simplacms.ru/simpla/)

(пример, http://opencartforum.ru/files/file/916-parser-tova...)

2) Фильтр реализовать примерно так http://market.yandex.ua/guru.xml?CMD=-RR=9,0,0,0-PF=1801946~EQ~sel~1870439-VIS=8070-CAT_ID=107500-EXC=1-PG=10&hid=90594

фильтр будет основываться исходя из данных парсера яндекс маркет

Если есть вопросы — пишите.

Нужно сделать чем быстрее

В заявках оставляйте стоимость и сроки выполнения работы.

Opencart
11 лет назад
master_1c
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Onik
33 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$50
2 дня
Спасибо за работу! Были приятно удивлены полученному результату. Всё было сделано хорошо! и в сроки! Рекомендую.
Очень приятные и адекватные люди, с такими можно и нужно работать и только с такими!

Заявки фрилансеров

Onik
33 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад