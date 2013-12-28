Необходимо сделать некоторые правки / доработки в интернет-магазине OpenCart. Список работ: 1) Находясь в карточке какого-либо товара должна быть возможность вернуться в категорию (в котором он находится) с помощью меню ...
Доработки интернет-магазина OpenCart
Необходимо сделать некоторые доработки в интернет-магазине OpenCart.
Список работ:
1) Нужно модуль для подгрузки характеристик, оформленные таблицей из яндекс маркета с возможность отмечать тут же какие из них показать в фильтрах (пример http://demo.simplacms.ru/simpla/)
(пример, http://opencartforum.ru/files/file/916-parser-tova...)
2) Фильтр реализовать примерно так http://market.yandex.ua/guru.xml?CMD=-RR=9,0,0,0-PF=1801946~EQ~sel~1870439-VIS=8070-CAT_ID=107500-EXC=1-PG=10&hid=90594
фильтр будет основываться исходя из данных парсера яндекс маркет
Если есть вопросы — пишите.
Нужно сделать чем быстрее
В заявках оставляйте стоимость и сроки выполнения работы.
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