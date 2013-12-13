Делал доработки фрилансер в субботу, только заметил, когда заходишь в категорию и переходишь на 2, 3 и т.д. открывается пустая страница, без товара. Заказчик желательно с Украины, оплата на карту ПриватБанка.
Доработка и запуск сайта на Joomla 2.5
Всем привет!
История такая... заказал изготовление интернет-магазина чая с нуля у одних ребят, после четырех (!) месяцев ожидания у меня не хватило терпения и я прекратил с ними сотрудничать. Теперь у меня на руках есть полу готовый сайт (http://teadoctor.ru/new/), выполненный на движке Joomla! 2.5.14. На сайте начали делать все, но ничего не закончили:
1) Не доделана страница со штучным товаром. По расположению элементов хотелось бы видеть что-то типа того, как это реализовано на сайте tea-tr.com (http://tea-tr.com/tea/red/mej-guj-xun-cha).
2) Не доделан поиск товаров по сайту. На сайте планировалось сделать расширенный поиск, в котором покупатель мог бы выбирать для себя чай по параметрам - страна, вкус, цвет чая, оказываемый эффект на организм. Все эти параметры мы будем дописывать тегами к каждой позиции отдельно.
3) По поводу способов оплаты заказов. Хотелось бы реализовать возможность приема оплаты за заказы на веб-кошелек ПСКБ (визуально можно посмотреть систему приемов оплаты на сайте http://powerinpocket.ru/). Также готов выслушать Ваши предложения, может есть куда более удобные способы.
4) Поменять расположение элементов в шапке сайта (сейчас шапка сайта выглядит как будто туда просто напихали информацию, и забыли ее композиционно правильно расставить).
5) Категории «доставка и оплата», «о нас» и «контакты» мы заполним информацией сами, после полноценного начала работы сайта.
6) После запуска сайта потребуется небольшая консультация по пользованию админки.
Хотелось бы найти ответственного исполнителя и наконец-то запустить интернет магазин.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать некоторые доработки в интернет-магазине OpenCart. Список работ: 1) Нужно модуль для подгрузки характеристик, оформленные таблицей из яндекс маркета с возможность отмечать тут же какие из них показать в фильтрах ...Завершен11 лет назад
Необходимо сделать некоторые правки / доработки в интернет-магазине OpenCart. Список работ: 1) Находясь в карточке какого-либо товара должна быть возможность вернуться в категорию (в котором он находится) с помощью меню ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, нужно убрать из sitemap страницы пагинации с окончанием: offset12Завершен11 лет назад
- $250
Создание интернет-магазина ВКонтакте. Тематика - рукоделиеИнтернет-магазины6 заявокЗакрыт11 лет назад
Сайт http://autoservice.lr4x4.ru/ 1. Нужно сделать так, чтобы имеющиеся у клиентов накопительные скидки не суммировались со скидками по акциям. Использовалась только скидка по акции. 2. Требуется сделать что-то типа комплекта ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо добавить 2 фильтра и 1 сортировку на страницу групп. У товара может быть несколько характеристик но нас будут интересовать 3 (производитель, серия товаров, цена (цена только по убыванию и возрастанию)). Над товарами будут ...Завершен11 лет назад
- $150
В интернет-магазине на cms NetCat 5 необходимо подключить и настроить встроенную в cms систему скидок, а также доработать эту систему скидок, чтобы имелась возможность применять персональные скидки, что то типа промо-кодов/сертификатов. Жду предложений ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно наполнить сайт интернет магазина поисковыми словами. Очень оперативно.Завершен11 лет назад
Смотрите картинки в приложении. Варианты работы -техническая работа: меняете верстку+программирование (если понадобится) - начинаем чуть с начала и проектируем с вами страницу товара, переделываем дизайн, а уже потом реализуем. ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад