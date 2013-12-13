Доработка и запуск сайта на Joomla 2.5

Всем привет!

История такая... заказал изготовление интернет-магазина чая с нуля у одних ребят, после четырех (!) месяцев ожидания у меня не хватило терпения и я прекратил с ними сотрудничать. Теперь у меня на руках есть полу готовый сайт (http://teadoctor.ru/new/), выполненный на движке Joomla! 2.5.14. На сайте начали делать все, но ничего не закончили:

1) Не доделана страница со штучным товаром. По расположению элементов хотелось бы видеть что-то типа того, как это реализовано на сайте tea-tr.com (http://tea-tr.com/tea/red/mej-guj-xun-cha).

2) Не доделан поиск товаров по сайту. На сайте планировалось сделать расширенный поиск, в котором покупатель мог бы выбирать для себя чай по параметрам - страна, вкус, цвет чая, оказываемый эффект на организм. Все эти параметры мы будем дописывать тегами к каждой позиции отдельно.

3) По поводу способов оплаты заказов. Хотелось бы реализовать возможность приема оплаты за заказы на веб-кошелек ПСКБ (визуально можно посмотреть систему приемов оплаты на сайте http://powerinpocket.ru/). Также готов выслушать Ваши предложения, может есть куда более удобные способы.

4) Поменять расположение элементов в шапке сайта (сейчас шапка сайта выглядит как будто туда просто напихали информацию, и забыли ее композиционно правильно расставить).

5) Категории «доставка и оплата», «о нас» и «контакты» мы заполним информацией сами, после полноценного начала работы сайта.

6) После запуска сайта потребуется небольшая консультация по пользованию админки.

Хотелось бы найти ответственного исполнителя и наконец-то запустить интернет магазин.