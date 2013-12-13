Перенести с virtuemart 1.1.8 на webassyst 5.0

Здравствуйте!

Есть магазин на joomla 1.5 + virtuemart 1.1.8 с установленным компонентом CSVI Improoved

В магазине 3000 товаров.

Магазин нужно перенести на webassyst 5.0

- перенести товары (описано тут http://www.webasyst.ru/help/26/import-products-from-csv-file/)

Экспортируем файл из CSVI Improved, меняем формат, заливаем на webassyst. Единственное что, магазин нужно слить на локалку, т.к. на сервере видимо стоит какое-то ограничение и экспортируемый файл прерывается и весит не больше 999КБ.

- сохранить url адреса или сделать пакетный 301 редирект по маске со старых на новые.

- шаблон переверстывать не надо. Для сайта куплен новый шаблон для вебасист.

Главное требование:

помимо оговоренных выше правок, весь остальной функционал должен сохраниться.

Работу можете делать или с самого начала или доделать, т.к. часть работы уже сделано здесь.

odezhda.cleverhosting.org

В частности установлен шаблон и что-то настроено.