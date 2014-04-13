Интернет магазин для влюбленных

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен10 заявок210 просмотров

Сделать интернет-магазин по функционалу наподобии liksashop(точка)ru.

Помимо стандартного минимума интернет-магазина нужны:

- модуль отзывы отдельным боксом

- возможность задание через админку нет в наличии

- модуль с этим товаром также заказали (необъязательно, но желательно).

- Навигация вида «Хлебные крошки»

- Возможность задания описания для категории, которое будет выводиться только на первой странице при просмотре категорий.

- Возможность выбора для товара цвета и размера на вкладке с товаром.

Жду ваших предложений по ценам и по срокам.

11 лет назад
ramiras777
Кирилл 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

agrafiya
Дмитрий 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$300
16 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

agrafiya
Дмитрий 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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