Интернет магазин для влюбленных

Сделать интернет-магазин по функционалу наподобии liksashop(точка)ru.

Помимо стандартного минимума интернет-магазина нужны:

- модуль отзывы отдельным боксом

- возможность задание через админку нет в наличии

- модуль с этим товаром также заказали (необъязательно, но желательно).

- Навигация вида «Хлебные крошки»

- Возможность задания описания для категории, которое будет выводиться только на первой странице при просмотре категорий.

- Возможность выбора для товара цвета и размера на вкладке с товаром.

Жду ваших предложений по ценам и по срокам.