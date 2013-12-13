Настройка интернет магазина на opencart ddom.dp.ua

Требуется провести настройку интернет магазина на opencart. Интернет магазин был сделан на шаблоне. Он находится в стадии наполнения, его нужно откорректировать, сделать удобным для пользователя (модули в админке убрать или добавить) Приветствуется предложения по изменению интерфейса. По окончанию работы, магазин должен выглядеть красивым, удобным и "законченным". Исполнитель должен быть только с Украины, для переговоров по телефону и оплаты труда.