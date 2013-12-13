Необходимо выполнить простую, но нестандартную задачу. Прикрутить корзину к Mediawiki. В корзину попадают два параметра со страницы: Название страницы (Товар) Цена (Свойство Semantic Mediawiki) ...
Настройка интернет магазина на opencart ddom.dp.ua
Требуется провести настройку интернет магазина на opencart. Интернет магазин был сделан на шаблоне. Он находится в стадии наполнения, его нужно откорректировать, сделать удобным для пользователя (модули в админке убрать или добавить) Приветствуется предложения по изменению интерфейса. По окончанию работы, магазин должен выглядеть красивым, удобным и "законченным". Исполнитель должен быть только с Украины, для переговоров по телефону и оплаты труда.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Сделать интернет-магазин по функционалу наподобии liksashop(точка)ru. Помимо стандартного минимума интернет-магазина нужны: - модуль отзывы отдельным боксом - возможность задание через админку нет в наличии - модуль с этим товаром также заказали ...Завершен11 лет назад
!. Необходимо доработать вывод php интегрированого модуля в магазин опенкарт Проще говоря есть модуль он интегрирован в магазин при покупке клиент покупает товар(запчасть) ,после запчасть попадает в корзину вместе с информацией с какого склада ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $300
Необходимо натянуть вертку на движок. Предпочительно WP+eCommerce\wp-shop\рассмотрю другие варианты, magento. Требования: На каждую единицу товара может быть несколько модификаций, которые отображаются на одой странице. Загрузка различных характеристик должна быть осуществлена через ajax, ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Требуется доработка интернет магазина! Бывший исполнитель,взял ср-ва и не доделал магазин на 50% Движок OpenCart Требуется: Доделать верстку дизайна.(исполнитель не доделал верстку,сделал не качественно большая нагрузка (как говорит хостер магазин ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт11 лет назад
Движок интернет магазина drupal адрес yaport.su Выгрузка готова ввиде xml, пример могу прислать. Необходимо сделать скрипт с выгрузкой номенклатуры, 3 вида цен, остатков, артикулов. Связываться со мной через аську.Завершен11 лет назад
Здравствуйте! Есть магазин на joomla 1.5 + virtuemart 1.1.8 с установленным компонентом CSVI Improoved В магазине 3000 товаров. Магазин нужно перенести на webassyst 5.0 - перенести товары (описано тут ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Прикрутить и настроить доставку: - доставка курьером ЦЕНА Xр. в пределах МКАД, за мкад до 5км – ЦЕНА Yр. - самовывоз бесплатно - почта России (от веса) - доставка через ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно создать сайт по продаже электронники, то есть планшетов, ноутбуков и проекторов, телефонов. Можно на вордпрессе.Интернет-магазины12 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо приспособить хорошо знакомый вам движок магазина под дропшиппинг. В качестве "донора" пока только один магазин. API у него нет - поэтому всё необходимо делать вручную (отправлять запросы через curl). Суть. 1). ...Закрыт11 лет назад