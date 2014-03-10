Доработки для opencart.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен5 заявок265 просмотров

Всем привет.

1) Добавить выбор свойств (опций) и (Количество) товаров в карточку в категории.

2) Доработать доставку добавить до метро, до квартиры (по умолчанию), почтой.

3)Доработать полет товаров (сделать медленней и чтоб летел только по кнопки купить, а то летит когда нажимаешь рядом).

4) прикрутить вот этот фильтр http://opencartforum.ru/files/file/1452-автоматиче...

5)Убрать работает на opencart в детализации приходяей клиенту.

все модули есть

Только Яндекс деньги

Сайт: PocketScale.ru или КарманныеВесы.рф

Спасибо!.

Opencart
11 лет назад
mampiman
Борис 
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

andrewbykam
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
71 отзыв(-7)
11 лет назад
$50
1 день
Молодец, хорошо справился точно в срок.
Спасибо за работу. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

andrewbykam
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
71 отзыв(-7)
11 лет назад

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