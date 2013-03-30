http://mampiman.wix.com/kraftmate этот сайт нужно скопировать в форме заказа оставить имя телефон город(сделать необязательным к заполнению) все остальное в личку жду ваших предложений
- Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт10 лет назад
http://swiss-tools.dream-seller.ru/ создать такой же или скопировать . жду предложения по ценам. нужна продающая страница. Несколько фото , видео , описание, таймер.Интернет-магазины17 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Магазин на опен карт шаблонный дизайн с несколькими темами http://chudiya.ru/ По дизайну шаблона : 1) Цвета(синий,голубой,глубокий пурпур) 2) Крупный текстовый телефонный номер на верху 3) Понятный интерфейс ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
http://essensi123.wix.com/anb-logistics копию этого сайта или похожий шаблон. желательно с cms . Рассмотрю разные варианты.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
http://armtorg.ru/ тоже самое только логистические компании. Ваши предложения.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Всем привет. 1) Добавить выбор свойств (опций) и (Количество) товаров в карточку в категории. 2) Доработать доставку добавить до метро, до квартиры (по умолчанию), почтой. 3)Доработать ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Номер шаблона: 36354 http://www.templatemonster.com Сделать мультиязычным или перевести на русскийИнтернет-магазинынет заявокЗакрыт12 лет назад