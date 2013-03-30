mampiman

Борис mampiman

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Ora
33 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$165
10 баллов
11 лет назад
Магазин на опенкарт
Opencart
Все ок
Рекомендую. Работает на совесть.
Ответный отзыв
andrewbykam
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
71 отзыв(-7)
$50
10 баллов
11 лет назад
Доработки для opencart.
Opencart
Спасибо за работу. Рекомендую.
Молодец, хорошо справился точно в срок.
Ответный отзыв
jetlex
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Сделать сайт компании под ключ.
Рекомендую!
Все отлично на 5 как и просили. Спасибо.
Ответный отзыв
Faler
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
9 баллов
11 лет назад
Сделать сайт доска обьявлений
Все норм.
Все сделал супер осталось настроить логистические-компании.рф
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