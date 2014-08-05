Ora

Колецкий Ora

 
31 годРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Кроссбраузерная валидная верстка/натяжка сайтов
работаю исключительно по предоплате

Не дарабатываю/не берусь за мелкие неинтересные проекты

Портфолио
Отзывы заказчиков
1mmortal
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$200
2 балла
9 лет назад
Посадка готовой верстки ИМ на движок
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
mampiman
Борис 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$165
10 баллов
9 лет назад
Магазин на опенкарт
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Pioner24
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Верстка Одностраничника
Очень ответственный исполнитель. сделал все на 5.
Спасибо за работу!
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
1 отзыв
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $150
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $150
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
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