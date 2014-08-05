Кроссбраузерная валидная верстка/натяжка сайтов
работаю исключительно по предоплате
Не дарабатываю/не берусь за мелкие неинтересные проекты
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Верстка и натяжка интернет магазина110 просмотров
Отзывы заказчиков
$200
2 балла
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$165
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
9 лет назад
Очень ответственный исполнитель. сделал все на 5.
Ответный отзыв
Спасибо за работу!
HTML-верстка
1 отзыв
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
1 отзыв
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $150
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $150
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга