Доработки по сайту

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрытнет заявок189 просмотров

Нужен программист magento

Задача: есть магазин на магенто с готовой купленной темой. Тематика - душкабины и подобное.

Вёрстка доработана, необходимо допилить функционал:

- Сделать вкладку "доставка" и там выводить рассчитанную стоимость доставки. Рассчёт идёт по региону (определять регион по ip, писать в куки и при первом запуске сайта показывать попап с предложением подтвердить регион или указать свой).

- Поменять местоположение блока с фильтрами в списке товаров (верстальщик правил layout, но изменения не применяются).

- В блок фильтров добавить "популярные категории" (т.е. типа предустановленных выборов - размер 90*90, 80*80 и так далее). Категории есть - надо просто вывести

Будут ещё другие мелкие задачки.

Оплата 10$/час.

Magento
11 лет назад
o-mega
36 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Надо сделать тему для вордпресса

    $100

    Надо сделать тему для вордпресса (wordpress\wp-content\themes). Если вы раньше для вордпресса(wordpress) темы не делали, добавляться в исполнители ненадо! Тема должна быть совместима с плагином wp-shop, надо учитывать ...

    CSSWordPress
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание сайта интернет-магазина одежды

    Здравствуйте! Нужен бюджетный, но красочный магазин одежды с типовым набором функций, адаптированный для СЕО продвижения, без товарного заполнения (заполнять будем сами более 1000 товаров). На Битриксе или OpenCart. Так же потребуется его ...

    Opencart
    Интернет-магазины43 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработки для opencart.

    $50

    Всем привет. 1) Добавить выбор свойств (опций) и (Количество) товаров в карточку в категории. 2) Доработать доставку добавить до метро, до квартиры (по умолчанию), почтой. 3)Доработать ...

    Opencart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание сайта

    $500

    Добрый день. Могу ошибиться с выбором раздела, так что заранее извиняюсь. Задача следующая. Планируем сделать новый сайт с двумя функциями. 1. Редактор, с помощью которого клиент сможет сам добавить ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработать шаблон на prestashop

    $100

    http://livedemo00.template-help.com/prestashop_37493/ - Есть этот шаблон. Необходимо его перевести на русский. Магазин и платежные систем не нужны. Требуется оформить каталог гостинниц, создать все пункты меню. Заменить кнопку купить на "забронировать" и еще ...

    PrestaShop
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет магазин

    $500

    Нужен еще один интернет магазин ..Сделать нужно под ключ , точную копию http://demo.ksenmart.ru но с изюменкой как внутри так и снаружи,чтобы был уникальным..Домен и хостинг предоставлю..Функционально он должен быть точным, но визуально можно внести изюминку(лекту)..Он ...

    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка модуля для virtuemart 2

    Необходимо доработать существущий модуль для обмена с программой 1С. Довавить возможность выбора шаболона категории. Добавить выгрузку заказов а 1С. Настроить автоматический обмен.

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад