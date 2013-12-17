Доработки по сайту

Нужен программист magento

Задача: есть магазин на магенто с готовой купленной темой. Тематика - душкабины и подобное.

Вёрстка доработана, необходимо допилить функционал:

- Сделать вкладку "доставка" и там выводить рассчитанную стоимость доставки. Рассчёт идёт по региону (определять регион по ip, писать в куки и при первом запуске сайта показывать попап с предложением подтвердить регион или указать свой).

- Поменять местоположение блока с фильтрами в списке товаров (верстальщик правил layout, но изменения не применяются).

- В блок фильтров добавить "популярные категории" (т.е. типа предустановленных выборов - размер 90*90, 80*80 и так далее). Категории есть - надо просто вывести

Будут ещё другие мелкие задачки.

Оплата 10$/час.