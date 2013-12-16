Внедрение верстки в интернет-магазин

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Закрыт2 заявки198 просмотров

Необходимо внедрить вёрстку, которая здесь

combatfood.ru

combatfood.ru/card.html

на движок prestoshop

+ прикрутить "Мой склад"

www.moysklad.ru

11 лет назад
silenter
Глеб 
34 года
19 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров