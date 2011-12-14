silenter

Глеб silenter

 
33 годаБеларусь/Минск
17 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
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Отзывы заказчиков
seriys
Сергей 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Внесение исправлений в дизайн сайта турфирмы
Все отлично
Приятно было работать.
Ответный отзыв
shurman
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$9
10 баллов
11 лет назад
Сделать зиму на логотипе
Все сделано быстро и профессионально!
Спасибо! Всё оплачено.
Ответный отзыв
astronweb
Валерий 
52 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Небольшие доделки по дизайну элементов сайта
Все быстро, четко и без лишних вопросов, профессионально.
Отлично, спасибо.
Ответный отзыв
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
$45
10 баллов
12 лет назад
Дизайн формы для сайта
Спасибо оперативно и качественно !!! Предложил очень интересную идею !
Задание было доступно изложено и оплачено. Спс.
Ответный отзыв
yahmos
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Банеры-картинки разделов сайта в слайдер
Все отлично, сработал быстро и профессионально.
Отличный заказчик, хорошо изложил, то что требуется от проекта. Оплату произвёл в полном размере и в срок. Спасибо!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
7 отзывов
$15/час
#367
Баннеры
2 отзыва
$15/час
#219