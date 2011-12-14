Я против войны в Украине!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
11 лет назад
Все отлично
Ответный отзыв
Приятно было работать.
$9
10 баллов
11 лет назад
Все сделано быстро и профессионально!
Ответный отзыв
Спасибо! Всё оплачено.
$10
10 баллов
11 лет назад
Все быстро, четко и без лишних вопросов, профессионально.
Ответный отзыв
Отлично, спасибо.
$45
10 баллов
12 лет назад
Спасибо оперативно и качественно !!! Предложил очень интересную идею !
Ответный отзыв
Задание было доступно изложено и оплачено. Спс.
$50
10 баллов
12 лет назад
Все отлично, сработал быстро и профессионально.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, хорошо изложил, то что требуется от проекта. Оплату произвёл в полном размере и в срок. Спасибо!
Дизайн сайтов
7 отзывов
$15/час
#367
Баннеры
2 отзыва
$15/час
#219