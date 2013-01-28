seregatt

Сергей Церцвадзе seregatt

 
33 годаРоссия/Хадыженск
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Семантическая верстка

Сайт под ключ на движке DataLife Engine – DLE

Разработка дизайна – WEB

Разработка дизайна – WAP

Верстка, натяжка на движок DLE

Разработка логотипа

Ретушь фотографий

DLEРетушь фото
Отзывы заказчиков
langalier
Виктор 
49 летТурция
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
6 баллов
10 лет назад
Сайту соц. сети нужна красивая начальная страница
Работа выполнена. Спасибо.
Все четко и без проблем.
Ответный отзыв
lord13
42 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Была
месяц назад
$25
9 баллов
11 лет назад
Прихорошить шаблон DLE
Было приятно увидеть желаемый конечный вариант. Спасибо за сотрудничество.
Понравилось работать с Богуславом, человек сказал что хочет, я это сделал. После появились еще просьбы о доработке все доработал. Богуславом за труд доплатил. С оплатой проблем не возникло. Приятен в общении. Не удивительно что у него столько положительных отзывов)) обращайтесь еще!)
Ответный отзыв
swmt
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Поправить верстку шаблона DLE 9.7
Верстка выполнена в полном соответствии с ПСД. Сроки выдержаны. Были трудности с IE 7, но не отступил и все сделал. Спасибо за работу.
Очень было приятно поработать с Александром. Понятное ТЗ, быстрая оплата без всяких задержек. Спасибо за заказ Александр, буду только рад новому заказу от Вас.
Ответный отзыв
Rja
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Дизайн одной страницы и её верстка
Спасибо за хорошую работу! Скоро обращусь еще!
Все четко и без проблем.
Ответный отзыв
silenter
Глеб 
33 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$13
10 баллов
11 лет назад
Сверстать HTML+CSS
Отличный исполнитель, каких не много. Всё сделал. Не сложил руки перед трудностями, как сделало бы большинство фрилансеров-халявщиков.
Все четко и без проблем.
Ответный отзыв
HTML-верстка
14 отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга