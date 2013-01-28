Сергей Церцвадзе seregattseregatt
33 годаРоссия/Хадыженск
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Семантическая верстка
Сайт под ключ на движке DataLife Engine – DLE
Разработка дизайна – WEB
Разработка дизайна – WAP
Верстка, натяжка на движок DLE
Разработка логотипа
Ретушь фотографий
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$50
6 баллов
10 лет назад
Работа выполнена. Спасибо.
$25
9 баллов
11 лет назад
Было приятно увидеть желаемый конечный вариант. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
Понравилось работать с Богуславом, человек сказал что хочет, я это сделал. После появились еще просьбы о доработке все доработал. Богуславом за труд доплатил. С оплатой проблем не возникло. Приятен в общении. Не удивительно что у него столько положительных отзывов)) обращайтесь еще!)
$30
10 баллов
11 лет назад
Верстка выполнена в полном соответствии с ПСД. Сроки выдержаны. Были трудности с IE 7, но не отступил и все сделал. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
Очень было приятно поработать с Александром. Понятное ТЗ, быстрая оплата без всяких задержек. Спасибо за заказ Александр, буду только рад новому заказу от Вас.
$20
10 баллов
11 лет назад
Спасибо за хорошую работу! Скоро обращусь еще!
$13
10 баллов
11 лет назад
Отличный исполнитель, каких не много. Всё сделал. Не сложил руки перед трудностями, как сделало бы большинство фрилансеров-халявщиков.
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14 отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга