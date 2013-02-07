Прихорошить шаблон DLE

Понравилось работать с Богуславом, человек сказал что хочет, я это сделал. После появились еще просьбы о доработке все доработал. Богуславом за труд доплатил. С оплатой проблем не возникло. Приятен в общении. Не удивительно что у него столько положительных отзывов)) обращайтесь еще!)