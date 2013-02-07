Прихорошить шаблон DLE

Дизайн сайтовЗавершен5 заявок130 просмотров
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Есть готовый шаблон DLE.

Нужно сверстать форму обратной связи, чтобы композиционно вписалась в дизайн, выделить акцентом форму поиска, сверстать место под слайд-шоу.

Интересует адекватная цена.

11 лет назад
lord13
42 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Была
15 дней назад
Выбранный исполнитель
seregatt
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$25
1 день
Было приятно увидеть желаемый конечный вариант. Спасибо за сотрудничество.
Понравилось работать с Богуславом, человек сказал что хочет, я это сделал. После появились еще просьбы о доработке все доработал. Богуславом за труд доплатил. С оплатой проблем не возникло. Приятен в общении. Не удивительно что у него столько положительных отзывов)) обращайтесь еще!)
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