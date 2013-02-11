Создание тематических фонов сайта

Необходимо создать несколько тематических фонов для сайта под популярные праздники (День св.Валентина, 8 марта и т.д.). Фоны должны вписываться в дизайн сайта и в тоже время выражать основную идею праздника.

Называйте, пожалуйста, приблизительную стоимость разработки одной картинки фона и приблизительные сроки.