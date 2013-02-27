Дизайн сайта-одностраничника (тема любовь-морковь)

Ищется на дизайнер-верстальщик, для создания стандартных лендингов под смс платники. 1. язык русский, тематики выдаются в процессе работы, и могут меняться (например: гороскопы, игры, эротика, и т.п.); 3. при работе с нами запрещено выкладывать сделанные лендинги в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен красочный дизайн для сайта-одностраничника. Как в прицепе к проекту, только ещё лучше и красочнее.
Тематика сайта: романтические отношения, день Валентина, любовь-морковь.
Выбираю фрилансеров только с примерами подобных работ, поэтому кидайте ссылки на ваше портфолио.
От Вас цена/сроки.
Оплата WebMoney или Яндекс.Деньги на выбор.
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