Дизайн сайта-одностраничника (тема любовь-морковь)

Дизайн сайтовЗавершен23 заявки274 просмотра
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Нужен красочный дизайн для сайта-одностраничника. Как в прицепе к проекту, только ещё лучше и красочнее.

Тематика сайта: романтические отношения, день Валентина, любовь-морковь.

Выбираю фрилансеров только с примерами подобных работ, поэтому кидайте ссылки на ваше портфолио.

От Вас цена/сроки.

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Дизайн сайта
11 лет назад
bukmeker
Вадим 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
AndriyPro
Андрей 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
11 лет назад
$250
2 дня
Работа выполнена быстро и со вкусом! Андрей как всегда четко понял задачу и воплотил её в реальность. Качественный дизайн, качественная верстка. 10 баллов!
Как всегда все на высшем уровне. Четкая задача по дизайну, предоплата-оплата. Спасибо за проект! Всем рекомендую!
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