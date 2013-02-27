Дизайн сайта-одностраничника (тема любовь-морковь)

Нужен красочный дизайн для сайта-одностраничника. Как в прицепе к проекту, только ещё лучше и красочнее.

Тематика сайта: романтические отношения, день Валентина, любовь-морковь.

Выбираю фрилансеров только с примерами подобных работ, поэтому кидайте ссылки на ваше портфолио.

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