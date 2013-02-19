Дизайн сайта для event-агентства

Дизайн сайтовЗавершен26 заявок259 просмотров
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Нужен «креативный» дизайн для сайта event-агенство.

Сайт будет на движок Друпал. Детали можно обсудить по Скайпу!

Цена, срок и примеры работ, которые предлагаете, обязательно!

Дизайн сайта
11 лет назад
hosiya
Хосия 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
nikavera
Вера 
37 летМолдова
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
73 отзыва
11 лет назад
$180
3 дня
Очень хорошая работа дизайнера, выполнила быстро, красиво и учитывала все наши пожелания. Дизайн очень яркий, цвета подобраны в соответствии с пожеланиями. Спасибо большое за хорошую работу.
Оплату получила, но с большой задержкой.
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