Дизайн сайта для event-агентства

Мы делаем эксклюзивные торты, печенье и т.п. Вот сайты, которые нам нравятся: https://www.biscuiteers.com/ http://www.peggyporschen.com/ Сколько стоит дизайн такого уровня? ТЗ пока на стадии согласования, интересует примерная цена. Смотрю фрилансеров только с примерами работ такого уровня. Смотрю только фрилансеров, которые указали цену. Оплачиваем безналом.