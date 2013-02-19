Дизайн сайта для event-агентства

Мы делаем эксклюзивные торты, печенье и т.п. Вот сайты, которые нам нравятся: https://www.biscuiteers.com/ http://www.peggyporschen.com/ Сколько стоит дизайн такого уровня? ТЗ пока на стадии согласования, интересует примерная цена. Смотрю фрилансеров только с примерами работ такого уровня. Смотрю только фрилансеров, которые указали цену. Оплачиваем безналом.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен «креативный» дизайн для сайта event-агенство.
Сайт будет на движок Друпал. Детали можно обсудить по Скайпу!
Цена, срок и примеры работ, которые предлагаете, обязательно!
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Для сайта http://baseplan.ru нужно переделать дизайн первой страницы, а так же довести до ума логотип. * Логотип сделать более аккуратным и приятным глазу, сохранив в нем узнаваемость трех человечков и букв www. * * Задача переделки первой ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Мы ищем дизайнера оформителя для удаленного сотрудничества на постоянной основе. В задачи будет входить оформление сайтов, интерфейсов и подготовка экранной графики. Человек нужен не ленивый, ответственный и пунктуальный. Наша команда предоставит с радостью комфортные сроки, хорошие ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимы элементы дизайна: 1. Ярлычек и фоновое окно – форма обратной связи. 2. Фавикон – переработать логотип 3. Оформление страницы контакты – карта проезда и текст красиво разместить (контакты, адрес и т.д.) Проводим редизайн, так ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Требуется изменить дизайн шапки сайта. Подробное ТЗ во вложении.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день. На сайте aquatandem.ru появился новый элемент меню. Чтобы привлечь к нему внимание, нужна "клякса" со словом "new". Нужно её нарисовать. Пример - по ссылке. Работа нужна сегодня. http://clip2net.com/s/2LSV3Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Заказчик сначала хотел торговать всякими разными детскими игрушками, а теперь решил только радиоуправляемыми: танчики, вертолетики и т.д. Ну и соотв. под это дело шапку нужно подправить. От заказчика: 1) вместо игрушек в шапке сайта – вертолёт (радиоуправляемая игрушка). ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт11 лет назад