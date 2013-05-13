Нужен дизайн для сайта

Дизайн сайтовЗавершен82 заявки548 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мы делаем эксклюзивные торты, печенье и т.п.

Вот сайты, которые нам нравятся:

https://www.biscuiteers.com/

http://www.peggyporschen.com/

Сколько стоит дизайн такого уровня?

ТЗ пока на стадии согласования, интересует примерная цена.

Смотрю фрилансеров только с примерами работ такого уровня.

Смотрю только фрилансеров, которые указали цену.

Оплачиваем безналом.

11 лет назад
i1group
Иван 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
web-inspiration
Светлана 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$100
3 дня
Доволен сотрудничеством: + Дружелюбное отношение, клиентоориентированность. + Исполнительность. + Быстрая реакция. + Адекватное принятие просьб о поправках. + Ну, и собственно, качеством дизайна удовлетворён. Рекомендую.
Отличный заказчик, всем рекомендую! Четкая постановка задачи, легкое и приятное общение, всегда на связи. Своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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