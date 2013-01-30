Одностраничные дизайны

Есть своеобразный сайт, нужно вписать текст, сделать рамочки, что бы было красиво. На выходе psd либо html
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать 4 дизайна для одностраничных сайтов (html или любом удобном движке) в одном стиле на такие темы
Ремонт Компьютеров
Компьютерная помощь
Заправка картриджей
Очистка от вирусов
На страничках будет минимум текстовой информации (контакты, текстовый блок до 1500 символов, заглавие оно же тема, список услуг до 6). Дизайн должен заключать в грамотном тематическом подборе фона и фоновых изображений, размере и шрифте текстовых составляющих.
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