Сайт компании, продающей пневмоинструмент оптом

Требуется разработка дизайна сайта компании, реализующей пневматический инструмент оптовым клиентам - заводам, посредникам и т.д.

Сайт, схожий по ассортименту: http://pnevmo1.ru/

Стандартный набор разделов:

- Главная

- Каталог (основная суть)

- Контакты

- Информация о компании

- Новости/Статьи (опционально)

Основное требование по дизайну - современность, легкость, доходчивость до посетителя.

Картинки наиболее вероятно будут браться с каталогов и других сайтов - будут скорее всего на белом фоне.

Примеры нравящихся сайтов в плане стиля, не совпадающих по тематике, но общее понимание могут дать:

http://premiumdraught.com/

http://kyan.com/

http://forefathersgroup.com/

http://www.350gram.dk/

http://www.twelvesaturdays.com/

http://www.lense.fr/

По срокам очень желательно к концу недели показать первые наброски.