Дизайн интернет-магазина велосипедов

Здравствуйте, дамы и господа. Требуется нарисовать дизайн сайта интернет-магазина велосипедов и велоодежды.

В приложении находится прототип главной страницы. Скачайте и просмотрите его.

Оцените стоимость вашей работы с кратким обоснованием. Укажите сроки исполнения, когда сможете приступить и ссылки на несколько ваших работ, близких к нашему проекту.

Конечный результат, на который стоит ориентироваться (то, что нравится):

1) http://www.yootheme.com/demo/wordpress

* выберите тему "Cloud" и цветовую схему с деревом.

Привлекло исполнение блоков, легкий рисунок в шапке и подвале сайта.

2) http://www.chocomart.kz

Здесь меню. Должно быть выполненно в таком же стиле, с иконками.