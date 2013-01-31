Редизайн магазина

$500
Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок411 просмотров
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Требуется приведение в "грамотное внешнее состояние" сайта 6494876.ru

те НЕ МЕНЯЯ глобально содержание нужно красиво и лаконично оформить все страницы (около 9 шт) , сделать их весьма ЮЗАБИЛИТИ, обеспечить точное позиционирование внимания покупателя на продаваемом товаре и снизить вероятность ухода со страниц сайта.

Дизайн должен быть максимально легким и прозрачным. Работа включает верстку div.

предоплат не делаю однозначно, для разговора использую скайп и живой телефон. предложения без сроков, сумм и грамотных вопросов не рассматриваю. прикладывайте сразу ссылку на ваши работы.

11 лет назад
vgsav
Вадим 
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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