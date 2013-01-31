Редизайн магазина

Требуется приведение в "грамотное внешнее состояние" сайта 6494876.ru

те НЕ МЕНЯЯ глобально содержание нужно красиво и лаконично оформить все страницы (около 9 шт) , сделать их весьма ЮЗАБИЛИТИ, обеспечить точное позиционирование внимания покупателя на продаваемом товаре и снизить вероятность ухода со страниц сайта.

Дизайн должен быть максимально легким и прозрачным. Работа включает верстку div.

предоплат не делаю однозначно, для разговора использую скайп и живой телефон. предложения без сроков, сумм и грамотных вопросов не рассматриваю. прикладывайте сразу ссылку на ваши работы.