Дизайн сайта (одностраничник)

Дизайн сайтовЗавершен40 заявок262 просмотра
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Требуется сделать дизайн сайта для одностраничного сайта, тематика МОТО.

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Дизайн сайта
11 лет назад
MegaMot
Сергей 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
undersand
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$130
7 дней
Дарья, хорошо и быстро справилась с проектом, учла все пожелания, предложила хорошие дизайнерские решения. Если бы сам не тянул с обратной связью на предоставленные варианты дизайна, то срок был бы ещё меньше.
Сергей - отличный заказчик; грамотно формулирует тз по проекту, разъясняет все детали, постоянно на связи. очень довольна сотрудничеством!
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