Дизайн сайта (одностраничник)

Здраствуйте. Нужно на склете существующей темы, создать новый шаблон на Вордпресе. Интересует полностью шаблон, а так же шапка, лого, баннер. Вот сайт wordik.net, хочется его как то приукрасить... П.С: космические цены не предлать, так как проект не ...
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Требуется сделать дизайн сайта для одностраничного сайта, тематика МОТО.
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