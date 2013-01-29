Требуется веб-дизайнер

Гарантированная оплата за макет ГЛАВНОЙ страницы, отрисованной по концепту - 50 $ (при условии, если задача выполнена на должном уровне, соответствует техническому заданию и принимается нами). Поскольку наша компания ведет работу на опережение, то главную страницу мы рисуем до подписания договора с заказчиком. Далее, если результат нравится заказчику и он подписывает договор, корректируем главную страницу и рисуем внутренние. После утверждения внутренних страниц - доплата + $200. PSD макета после оплаты.