Требуется веб-дизайнер

Необходимо сделать сайт мини гостиницы на MODx. ТЗ в приложении. Работа включает: дизайн, верстка, натяжка на CMS MODx. Желательно нужна оптимизация 1 страницы для поисковых систем. Верстка должны быть блочной, валидной (validator.w3.org) и кроссбраузерной.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Гарантированная оплата за макет ГЛАВНОЙ страницы, отрисованной по концепту - 50 $ (при условии, если задача выполнена на должном уровне, соответствует техническому заданию и принимается нами). Поскольку наша компания ведет работу на опережение, то главную страницу мы рисуем до подписания договора с заказчиком. Далее, если результат нравится заказчику и он подписывает договор, корректируем главную страницу и рисуем внутренние. После утверждения внутренних страниц - доплата + $200. PSD макета после оплаты.
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