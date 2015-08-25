Из всего числа дизайнеров, которых пришлось привлекать для реализации проектов можно выделить Дарью за терпение, коммуникабельность. Единственное чего лично мне не хватает, оригинальности в проектах, согласен, что фрилансеру нужно сдать и забыть, но студия продолжает работу с дизайном и получать шаблонные решения как вариант дизайна не совсем бы хотел. В случае с Дарьей рекомендовал бы повысить ей стоимость услуг и брать меньше кейсов в работу, но делать проекты оригинальными. Надеюсь последняя наша совместная работа прибавила опыта в копилку! Спасибо.