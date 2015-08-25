undersand

Дарья Решетникова undersand

 
37 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
ux / ui дизайнер

- Разработка концептов;

- Информационная архитектура;

- Проектирование пользовательского взаимодействия;

- Прототипирование;

- Дизайн сайтов, landing page (Photoshop, Sketch);

- Проектирование пользовательских интерфейсов;

- Работа с user stories;

- Ui kit, спецификации и гайдлайны;

- Интерактивные прототипы (Invision, Flinto);

- Адаптивный дизайн

Образование - Британская Высшая Школа Дизайна.

Контакты:

Телефон: +7-985-615-4858

Skype: undersand1

E-mail: [email protected]

Дизайн сайтаPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
valentinory
Алина 
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Редизайн многостраничного сайта
Рекомендую Дарью к сотрудничеству! Сделала все быстро и без "лишней воды". Всегда на связи. Всё четко и корректно. Дала дельные советы по оптимизации дизайна, при этом учла пожелания к заказу.
Интересный проект социальной сети. Задача описана доступно, на все вопросы заказчик ответил, предоставил доступ к тестовому аккаунту для изучения функционала сайта. Спорные моменты в интерфейсе обсуждали в переписке, в итоге пришли к оптимальному решению. Заказчика рекомендую :)
Ответный отзыв
labirinth
Дмитрий 
41 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$150
9 баллов
8 лет назад
Дизайн Landing Page
Из всего числа дизайнеров, которых пришлось привлекать для реализации проектов можно выделить Дарью за терпение, коммуникабельность. Единственное чего лично мне не хватает, оригинальности в проектах, согласен, что фрилансеру нужно сдать и забыть, но студия продолжает работу с дизайном и получать шаблонные решения как вариант дизайна не совсем бы хотел. В случае с Дарьей рекомендовал бы повысить ей стоимость услуг и брать меньше кейсов в работу, но делать проекты оригинальными. Надеюсь последняя наша совместная работа прибавила опыта в копилку! Спасибо.
Хороший, порядочный заказчик. составляет техзадание, прописанное до мелочей (в данном случае прописан был практически весь дизайн, поскольк у заказчика были какие-то свои представления о том, чего он от нас хочет). оплата своевременная, Дмитрий всегда на связи, корректировки тоже формулирует очень подробно. проект существенно затянулся, но по вине конечного заказчика, который редко давал обратную связь. но, к счастью, мы его закончили )) сотрудничеством довольна, Дмитрия рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
pavelnedved
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Дизайн сайта эко-продукции
Все прошло в высшей степени замечательно. Как качеством работы, так и общением с Дарьей я доволен на все 100%. Рекомендую.
Павел - отличный заказчик, проект сделали оперативно и на позитиве) очень довольна сотрудничеством!
Ответный отзыв
MIRREXX
Роман 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Сайт недвижимости
Дарья очень ответственная и приятная в общении. Сотрудничество с ней очень понравилось. Все пожелания исправляет мигом и соблюдает поставленные сроки. Рекомендую!
очень довольна сотрудничеством; интересный проект и ответственный порядочный заказчик. рекомендую :)
Ответный отзыв
BOEFF
Илья 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Создать макет 3 страниц
Дарья настоящий профессионал, все очень оперативно и качественно . Хорошо ориентируется в последних трендах дизайна , инициативная и очень приятная девушка . Всем рекомендую.
Отличный заказчик! чёткая постановка задачи, всегда на связи, оперативная обратная связь и своевременная оплата. проект закончили быстро, все вопросы решались по ходу выполнения. всем рекомендую)
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
32 отзыва(-1)
от $100
от 2 дней
нет рейтинга