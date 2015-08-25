Дарья Решетникова undersandundersand
37 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
ux / ui дизайнер
- Разработка концептов;
- Информационная архитектура;
- Проектирование пользовательского взаимодействия;
- Прототипирование;
- Дизайн сайтов, landing page (Photoshop, Sketch);
- Проектирование пользовательских интерфейсов;
- Работа с user stories;
- Ui kit, спецификации и гайдлайны;
- Интерактивные прототипы (Invision, Flinto);
- Адаптивный дизайн
Образование - Британская Высшая Школа Дизайна.
Контакты:
Телефон: +7-985-615-4858
Skype: undersand1
E-mail: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
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$100
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
4 года назад
Рекомендую Дарью к сотрудничеству! Сделала все быстро и без "лишней воды". Всегда на связи. Всё четко и корректно. Дала дельные советы по оптимизации дизайна, при этом учла пожелания к заказу.
Ответный отзыв
Интересный проект социальной сети. Задача описана доступно, на все вопросы заказчик ответил, предоставил доступ к тестовому аккаунту для изучения функционала сайта. Спорные моменты в интерфейсе обсуждали в переписке, в итоге пришли к оптимальному решению. Заказчика рекомендую :)
$150
9 баллов
8 лет назад
Из всего числа дизайнеров, которых пришлось привлекать для реализации проектов можно выделить Дарью за терпение, коммуникабельность. Единственное чего лично мне не хватает, оригинальности в проектах, согласен, что фрилансеру нужно сдать и забыть, но студия продолжает работу с дизайном и получать шаблонные решения как вариант дизайна не совсем бы хотел. В случае с Дарьей рекомендовал бы повысить ей стоимость услуг и брать меньше кейсов в работу, но делать проекты оригинальными. Надеюсь последняя наша совместная работа прибавила опыта в копилку! Спасибо.
Ответный отзыв
Хороший, порядочный заказчик. составляет техзадание, прописанное до мелочей (в данном случае прописан был практически весь дизайн, поскольк у заказчика были какие-то свои представления о том, чего он от нас хочет). оплата своевременная, Дмитрий всегда на связи, корректировки тоже формулирует очень подробно. проект существенно затянулся, но по вине конечного заказчика, который редко давал обратную связь. но, к счастью, мы его закончили )) сотрудничеством довольна, Дмитрия рекомендую к сотрудничеству.
$100
10 баллов
8 лет назад
Все прошло в высшей степени замечательно. Как качеством работы, так и общением с Дарьей я доволен на все 100%. Рекомендую.
Ответный отзыв
Павел - отличный заказчик, проект сделали оперативно и на позитиве) очень довольна сотрудничеством!
$150
10 баллов
8 лет назад
Дарья очень ответственная и приятная в общении. Сотрудничество с ней очень понравилось. Все пожелания исправляет мигом и соблюдает поставленные сроки. Рекомендую!
Ответный отзыв
очень довольна сотрудничеством; интересный проект и ответственный порядочный заказчик. рекомендую :)
$150
10 баллов
8 лет назад
Дарья настоящий профессионал, все очень оперативно и качественно . Хорошо ориентируется в последних трендах дизайна , инициативная и очень приятная девушка . Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! чёткая постановка задачи, всегда на связи, оперативная обратная связь и своевременная оплата. проект закончили быстро, все вопросы решались по ходу выполнения. всем рекомендую)
Дизайн сайтов
32 отзыва(-1)
от $100
от 2 дней
нет рейтинга