Вёрстка сайта-портфолио + натяжка на WP

Нужно сделать этот сайт https://yadi.sk/d/q6D-TZKvkEqDZ на WordPress.

ОБЯЗАТЕЛЬНО:

1) чтобы при клике на изображение оно увеличивалось максимально (будут загружаться дизайнерские работы, качество картинки крайне важно)

2) чтобы свёрстанный сайт выглядел в точности как на макетах, никакой самодеятельности; если не хватает каких-то элементов - скажите, дорисую. лепить какие-то посторонние недопустимо. там линии и прямоугольники, это так и задумано, не надо декорировать макет))

3) нужна функция переключения на русский или английский язык.

Ссылка на макеты есть, от Вас - стоимость и сроки (и если есть - вопросы). пожалуйста, не прикрепляйте заявку без указания сроков и стоимости или с указанием от фонаря, это не стимулирует заказать работу у Вас. очень хочется видеть какую-то конкретику, тем более что по имеющимся материалам можно дать оценку.