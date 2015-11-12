Вёрстка сайта-портфолио + натяжка на WP

HTML-версткаЗавершен13 заявок180 просмотров
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Нужно сделать этот сайт https://yadi.sk/d/q6D-TZKvkEqDZ на WordPress.

ОБЯЗАТЕЛЬНО:  

1) чтобы при клике на изображение оно увеличивалось максимально (будут загружаться дизайнерские работы, качество картинки крайне важно)  

2) чтобы свёрстанный сайт выглядел в точности как на макетах, никакой самодеятельности; если не хватает каких-то элементов - скажите, дорисую. лепить какие-то посторонние недопустимо. там линии и прямоугольники, это так и задумано, не надо декорировать макет))  

3) нужна функция переключения на русский или английский язык.  

Ссылка на макеты есть, от Вас - стоимость и сроки (и если есть - вопросы). пожалуйста, не прикрепляйте заявку без указания сроков и стоимости или с указанием от фонаря, это не стимулирует заказать работу у Вас. очень хочется видеть какую-то конкретику, тем более что по имеющимся материалам можно дать оценку.

Верстка сайта
8 лет назад
undersand
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
trollix
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
24 дня назад
8 лет назад
$50
2 дня
Анатолий выполнил работу качественно, оперативно исправил всё, что требовалось; при возникновении проблемы с установкой свёрстанного сайта на WordPress решил проблему и предоставил всю необходимую информацию для устранения подобных вещей в будущем. Доступно объяснил, как работать в админке. Исполнитель приятный в общении и работе, рекомендую.
Дарья очень ответственный заказчик. Предоставила всю необходимую для работы информацию. Приятно сотрудничать. Рекомендую!
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