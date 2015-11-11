Верстка главной страницы сайта

$70
HTML-версткаЗавершен11 заявок705 просмотров
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Необходима верстка для сайта (главная и внутренняя страницы) 

Требования к верстке: 

1. Использовать для именования CSS классов методику БЭМ

2. Использовать для вёрстки Фреймворк Bootstrap 3

3. Изменять и кастомизировать файлы Bootstrap не надо

8 лет назад
Veronika_4048
48 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
vitaliipopovych
Виталий 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$70
3 дня
Понравилась работа с Виталием. Верстка сделана грамотно, небольшие уточнения были быстро реализованы. Рекомендую Виталия, как ответственного специалиста. Он всегда на связи, все сроки по проекту соблюдены. Обязательно обращусь снова.
Вероника прекрасный заказчик. Понятно пояснила задания, подготовила качественные макеты. Оплата работы была сделана в срок и как договаривались. Работать с таким заказчиком само удовольствие. Надеюсь на последующее сотрудничество.
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