Верстка главной страницы сайта

Добрый день! есть макеты 12 страниц. нужно сделать [b]адаптивную[/b] верстку и интегрировать в вордпресс. подключить онлайн-оплату курсов (ликпей) и спрограммировать один тест. остальное тестирование, личный кабинет пока не нужно. Макет здесь https://drive.google.com/folderview?id=0ByDwpTwlbEuVanNmZGc2SmU5a00&usp=sharing Называйте свои цени и сроки. Спасибо!