Качественно сверстать простую страницу

$20
HTML-версткаЗавершен27 заявок338 просмотров
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Добрый день!

Не адаптив. Кроссбраузерность ie8+.

Макет понравившимся исполнителям.

8 лет назад
Kopakov
Фёдор 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 отзывов
Выбранный исполнитель
sfedorko
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$20
1 день
Станислав показал себя только с лучшей стороны. Сделал раньше срока и очень качественно. Рекомендую к сотрудничеству.
Понравилось работать с Федором. Все на высоком уровне, порадовала быстрая оплата. Рекомендую! Буду рад сотрудничеству в дальнейшем.
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