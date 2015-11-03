Верстка лендинга с PSD

HTML-версткаЗакрыт26 заявок475 просмотров
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Адаптивная верстка простого лендинг-макета.

На нижних блоках текст. 

В меню простой зацикленный слайдер с текстом и картинками.

Возможны еще мелкие работы по верстке.

8 лет назад
AiosS
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
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