Создать красивое модальное окно (кроссбраузерное)

$10
HTML-версткаЗакрыт20 заявок217 просмотров
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Нужно создать красиво формленное модальное окно которое появляется при загрузке странице.

Закрыть его можно только по кнопке в самом окне.

В нем текст картинки ссылка.

Работать должно во всех браузерах (самые устаревшие не интересуют конечно)

Пример оформления я предоставлю.

Оплата wmz или wmr

Можете переделать существующий. 

Он работает и проверен - полностью на javascript

Ему не хватает нормального оформления и кнопки "закрыть"

8 лет назад
bigtalker
Валерий 
53 годаИзраиль
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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