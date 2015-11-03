Создать красивое модальное окно (кроссбраузерное)

Нужно создать красиво формленное модальное окно которое появляется при загрузке странице.

Закрыть его можно только по кнопке в самом окне.

В нем текст картинки ссылка.

Работать должно во всех браузерах (самые устаревшие не интересуют конечно)

Пример оформления я предоставлю.

Оплата wmz или wmr

Можете переделать существующий.

Он работает и проверен - полностью на javascript

Ему не хватает нормального оформления и кнопки "закрыть"