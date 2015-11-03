Верстка html+js

Требуется сверстать страницу, на основании приложения для андроид, главное внешнее сходство, +настроить js по примеру.

Будут переодические подобные заказы, делаете, показываете, тестируем, оплата.

в общем нужно сделать копию странцы авторизации этого приложения https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep

+ настроить по примеру отправку данных

все должно быть в одной странице html

если интересно заказов будет много, обговорим подробнее