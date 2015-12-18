Верстка и скрипт страницы с js-галереей товаров

Требования: - Адаптивная, кроссбраузерная верстка на bootstrap (дизайн разработан под 1170px.) - Дизайн и расположение элементов должно быть точно как на дизайне - Текст везде должен быть сохранен текстом - На всех формах поля имя и телефон должны очищаться ...