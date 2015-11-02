Вёрстка шаблона для СДО Moodle

HTML-версткаЗакрытнет заявок159 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется HTML шаблон Kallyas (html страницы, скрипты, таблицы стилей, PSD и т.д.). На его основе нужно сделать template (шаблон) для СДО Moodle последней версии 2.9.2+.

Инструкции по созданию шаблонов здесь: Creating a theme

Опыт работы с Moodle желателен (ссылку на свои работы с Moodle).

Прошу дать предварительную стоимость и время работы. ТЗ для окончательной оценки вышлю выбранному исполнителю. 

8 лет назад
debirs
62 годаИспания
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Верстка и программирование веб-сервиса

    Здравствуйте, уважаемые! Необходима верстка и программирование сайта по заказу овалов. Принцип работы в 4 шага: человек выбирает из каталога заготовку с вариантом крепления; выбирает дизайн, вводит данные покойного, доп. услуги чекбокосом и загружает фото; вводит свои ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптация верстки 1 страницы статичного сайта под Samsung Galaxy Mega

    Необходимо адаптировать верстку 1 страницы статичного сайта, полученного конвертированием pdf в html, под Samsung Galaxy Mega:Дисплей 6.3’’, Разрешение экрана 1280 x 720, Стандартный интернет-браузер Samsung. По результатам проекта необходимо подтвердить, что все ок (у меня соответствующего смартфона на ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка и скрипт страницы с js-галереей товаров

    Нужно сверстать и запрограммировать скрипты для страницы. Необходим чистый html (без интеграции в cms). Вставка контента будет проводиться вручную через редактор админки. Макеты для оценки: http://bit.ly/1l3IcCR Подробности: по skype (в профиле)

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка сайта из PSD макета - всего 3 страницы + фрейм

    Приветствую, необходима вёрстка из PSD макета сайта на Wordpress. Имеется готовый дизайн, нужно "натянуть" его на три страницы: главную, страницу конкретной категории и страницу архива. Также необходимо будет сделать всплывающий фрейм при клике на конкретной ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптивный (responsive) CSS для существующего сайта

    Нужно создать адаптивный CSS + HTML/JS (где необходимо) для сайта intmedsolutions точка com (главной и внутренних страниц) для комфортного просмотра на мобильных устройствах. Для главной делать адаптивный слайдер не нужно - просто заменить соотв. изображением с ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сверстать 4 странички

    Нужно сделать верстку макетов. Требования к верстке: https://docs.google.com/document/d/1MB8VSJnuma-EI2xLE3DmDqneJEgPtNmVbocFWh9LqHQ/edit?usp=sharing Макеты:  https://yadi.sk/d/P40VV8GNkBVHh https://yadi.sk/i/61qEUOmLkBVJx https://yadi.sk/i/XbAJXex8kBVKh https://yadi.sk/i/Q8tZJ1EXkBVLc

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка под WP

    Интересуют сроки, цена. Все вопросы в ЛС. Нужно сверстать только главную страницу.

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка на 2 одностраничника

    Требуется верстка с возможностью дальнейшего корректирования надписей на странице, с возможностью скрывать периодически блоки страницы. Верстка нужна на две страницы.

    HTML-верстка32 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка макета

    $50

    нужно в кротчайшие сроки сверстать макет https://cloud.mail.ru/public/59fK/Wtq3sZHYu . фиксированная верстка, ничего сложного. для формы предусмотрены всплывающие подсказки.

    HTML-верстка32 заявки
    Закрыт
    8 лет назад