Вёрстка шаблона для СДО Moodle

Имеется HTML шаблон Kallyas (html страницы, скрипты, таблицы стилей, PSD и т.д.). На его основе нужно сделать template (шаблон) для СДО Moodle последней версии 2.9.2+.

Инструкции по созданию шаблонов здесь: Creating a theme

Опыт работы с Moodle желателен (ссылку на свои работы с Moodle).

Прошу дать предварительную стоимость и время работы. ТЗ для окончательной оценки вышлю выбранному исполнителю.