HTML верстальщик удаленно

Web студия ищет html верстальщика для постоянного сотрудничества. Мы занимаемся созданием и поддержкой интернет магазинов на платформе Insales.

Мы ищем специалистов на постоянную удаленную работу для выполнения задач по ТЗ и правок по ним. Задача создается в Битрикс24, Полное ТЗ в гугл таблице с удобной навигацией. На испытательном сроке придется разобраться с документацией по Liquid https://wiki.insales.ru/wiki/Liquid

Преимуществом будет опыт верстки на шаблонах Insales и работа с Liquid

Ждем примеры работ, описание ваших навыков, портфолио.

Требования:

Навыки работы с jQuery‚ Javascript, СSS, НTML, Liquid

валидная верстка

Навыки работы с адаптивной вёрсткой

Ответственность

Постоянство

Быстрая самообучаемость

Выполнять поставленные мелкие задачи и заказы по верстке под ключ.

Соблюдение сроков поставленной задачи