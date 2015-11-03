HTML верстальщик удаленно

Требуется верстка. В аттаче превью. Всего будет четыре страницы. Начинаем с главной, тк отсутствует бюджет и время на контент. Ближайший месяц будет как лендинг с кнопками неработающими :) Нужен пиксель перфект или как-то так, я очень внимательно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Web студия ищет html верстальщика для постоянного сотрудничества. Мы занимаемся созданием и поддержкой интернет магазинов на платформе Insales.
Мы ищем специалистов на постоянную удаленную работу для выполнения задач по ТЗ и правок по ним. Задача создается в Битрикс24, Полное ТЗ в гугл таблице с удобной навигацией. На испытательном сроке придется разобраться с документацией по Liquid https://wiki.insales.ru/wiki/Liquid
Преимуществом будет опыт верстки на шаблонах Insales и работа с Liquid
Ждем примеры работ, описание ваших навыков, портфолио.
Требования:
- Навыки работы с jQuery‚ Javascript, СSS, НTML, Liquid
- валидная верстка
- Навыки работы с адаптивной вёрсткой
- Ответственность
- Постоянство
- Быстрая самообучаемость
- Выполнять поставленные мелкие задачи и заказы по верстке под ключ.
- Соблюдение сроков поставленной задачи
- Оплата почасовая, от 300 до 500 р/час.
- Работа по свободному графику
- Быть на связи по скайпу
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