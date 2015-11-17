Адаптивная верстка

Работали по направлению верстки с Евгением впервые. На выходе имеем положительные эмоции от сотрудничества, работа была выполнена раньше оговоренного времени, немногочисленные правки были внесены за несколько часов. Спасибо за работу! Надеюсь на продолжение сотрудничества, проектов у нас бывает много :)