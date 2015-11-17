Привет друзья. Ищу верстальщика для верстки и натяжки дизайна на wordpress блог. Нужна АДАПТИВНАЯ ВЕРСТКА, так как блог будет еще и в МОБИЛЬНОЙ ВЕРСИИ. Макет уже готов и ждет исполнителя. Пожалуйста в заявках пришлите ссылки на Ваши работы с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Адаптив, кросс-браузерность. Макеты в PSD - исполнителю в ЛС. Максимальные сроки - 2 недели. Главная страница - 1 неделя (максимум).
- Похожие заказы
- $93HTML-верстка1 исполнительЗакрытнет даты
- $10
Нужно создать красиво формленное модальное окно которое появляется при загрузке странице. Закрыть его можно только по кнопке в самом окне. В нем текст картинки ссылка. Работать должно во всех браузерах (самые устаревшие не интересуют конечно) Пример оформления я предоставлю. Оплата ...HTML-верстка20 заявокЗакрыт8 лет назад
Web студия ищет html верстальщика для постоянного сотрудничества. Мы занимаемся созданием и поддержкой интернет магазинов на платформе Insales. Мы ищем специалистов на постоянную удаленную работу для выполнения задач по ТЗ и правок по ним. Задача создается ...HTML-верстка35 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Требуется верстка. В аттаче превью. Всего будет четыре страницы. Начинаем с главной, тк отсутствует бюджет и время на контент. Ближайший месяц будет как лендинг с кнопками неработающими :) Нужен пиксель перфект или как-то так, я очень внимательно ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется сверстать интернет магазин OpenCart 2, есть PSD Опыт верстки и натяжки на движок, обязателен с исполнителем общение через скайп голосом, ежедневный отчет, срок 5 дней хостинг , фтп доступы и доступы к базе данных предоставляю. бюджет по договоренности оплата ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $25
Требуется сверстать страницу, на основании приложения для андроид, главное внешнее сходство, +настроить js по примеру. Будут переодические подобные заказы, делаете, показываете, тестируем, оплата. в общем нужно сделать копию странцы авторизации этого приложения https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep + настроить по ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется добавить на первую страницу сайта [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fzahodineboisya.ru]zahodineboisya.ru[/url], строку запроса от веб-прокси Glype.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт8 лет назад
НА стартовой странице http://cryo.499studio.ru/ внизу есть 4 колонки с новостями. Задача: перенести вывод ДАТЫ новости на одну позицию выше, тоесть ДАТА статьи должна быть после заголовка и перед анонсом новости. Или установить свой плагин с ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Верхнее меню должно быть закреплено. После выбра профильной системы, должно развертываться подробное описание ( профиль на розовом фоне). Жду Ваши предложения по цене и срокам. Нужно управится за неделю.HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $2
Необходимо отверстать страницы для сайта. Точнее содержимое ( контент) . Контент состоят из картинок , которые увеличиваются при клике ( fancybox ) , но ни каких скриптов прикручивать не надо . На сайте уже все ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт8 лет назад