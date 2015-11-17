Адаптивная верстка

HTML-версткаЗавершен1 заявка109 просмотров
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Адаптив, кросс-браузерность. Макеты в PSD - исполнителю в ЛС. Максимальные сроки - 2 недели. Главная страница - 1 неделя (максимум).

8 лет назад
gi-stassy
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
bliznets
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$150
14 дней
Работали по направлению верстки с Евгением впервые. На выходе имеем положительные эмоции от сотрудничества, работа была выполнена раньше оговоренного времени, немногочисленные правки были внесены за несколько часов. Спасибо за работу! Надеюсь на продолжение сотрудничества, проектов у нас бывает много :)
Задача поставлена четко и ясно. Быстрая проверка работы, и незамедлительная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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