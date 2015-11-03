Верстка и натяжка дизайна на вордпресс блог.

Привет друзья.

Ищу верстальщика для верстки и натяжки дизайна на wordpress блог.

Нужна АДАПТИВНАЯ ВЕРСТКА, так как блог будет еще и в МОБИЛЬНОЙ ВЕРСИИ.

Макет уже готов и ждет исполнителя.

Пожалуйста в заявках пришлите ссылки на Ваши работы с адаптивной версткой!

Жду Ваши предложения!

Вот задание поподробней:

ТЗ на верстку блога:

1. Адаптивная верстка (блог должен хорошо смотреться на мобильных устройствах). Главное не делать 2 разных шаблона. То есть ни каких плагинов переключения шаблонов, чисто 1 адаптивный шаблон.

2. Микроразметка schema.org

3. На страницах (не постах) блога не должно быть комментариев

4. Сделать защиту от спама в комментариях через невидимое поле. Не ставить плагины типа invisible captcha или akismet

5. В статьях блога заголовки сделать H1 и они не должны быть как ссылки

6. Страницы page блога закрыть от индексации вставкой кода в functions.php

7. Внедрить в редактор wordpress функцию закрытия ссылок от индексации urlspan

8. Закрыть ссылки авторов комментариев от индексации скриптом + кнопки «ответить» на комментарий так же должны быть закрыты как на блоге isif-life.ru

9. На главной и внутренней страницах блога нужно закрыть все исходящие ссылки от индексации скриптом.

10. Убрать через functions.php все лишние коды в header.php

11. В виджете ТОП комментаторов ссылки так же должны быть закрыты от индексации

12. Вывести для каждой статьи рейтинг в виде звездочек.

13. Поставить плагины:

belavir (php MD5)

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