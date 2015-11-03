Верстка и натяжка дизайна на вордпресс блог.

$93
HTML-версткаЗакрыт7 заявок219 просмотров
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Привет друзья. 

Ищу верстальщика для верстки и натяжки дизайна на wordpress блог. 

Нужна АДАПТИВНАЯ ВЕРСТКА, так как блог будет еще и в МОБИЛЬНОЙ ВЕРСИИ. 

Макет уже готов и ждет исполнителя. 

Пожалуйста в заявках пришлите ссылки на Ваши работы с адаптивной версткой!

Жду Ваши предложения!

Вот задание поподробней:

ТЗ на верстку блога: 

1. Адаптивная верстка (блог должен хорошо смотреться на мобильных устройствах). Главное не делать 2 разных шаблона. То есть ни каких плагинов переключения шаблонов, чисто 1 адаптивный шаблон. 

2. Микроразметка schema.org 

3. На страницах (не постах) блога не должно быть комментариев 

4. Сделать защиту от спама в комментариях через невидимое поле. Не ставить плагины типа invisible captcha или akismet 

5. В статьях блога заголовки сделать H1 и они не должны быть как ссылки 

6. Страницы page блога закрыть от индексации вставкой кода в functions.php 

7. Внедрить в редактор wordpress функцию закрытия ссылок от индексации urlspan 

8. Закрыть ссылки авторов комментариев от индексации скриптом + кнопки «ответить» на комментарий так же должны быть закрыты как на блоге isif-life.ru 

9. На главной и внутренней страницах блога нужно закрыть все исходящие ссылки от индексации скриптом. 

10. Убрать через functions.php все лишние коды в header.php 

11. В виджете ТОП комментаторов ссылки так же должны быть закрыты от индексации 

12. Вывести для каждой статьи рейтинг в виде звездочек. 

13. Поставить плагины: 

belavir (php MD5) 

Broken Link Checker 

Comment Redirect by Yoast 

Exclude Category Plugin 

Google XML Sitemaps 

WP Super Cache или Hyper Cache 

RusToLat или Cry To Lat 

Subscribe To Comments 

WordPress Database Backup 

WordPress SEO 

ВП Типограф Лайт 

Яндекс Пингер 

Ограничение попыток авторизации

8 лет назад
super-val-ch
51 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Grigorius
Григорий 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$93
5 дней
Получил готовый сайт, по ТЗ, еще хочет бесплатно куча доработок, которые даже не обсуждались первоначально. Я считаю каждый труд должен быть оплачен. Желаю тебе удачи в поисках исполнителя, который будет работать бесплатно. Успехов!
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