Верстка и натяжка дизайна на вордпресс блог.

Нужно создать красиво формленное модальное окно которое появляется при загрузке странице. Закрыть его можно только по кнопке в самом окне. В нем текст картинки ссылка. Работать должно во всех браузерах (самые устаревшие не интересуют конечно) Пример оформления я предоставлю. Оплата ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет друзья.
Ищу верстальщика для верстки и натяжки дизайна на wordpress блог.
Нужна АДАПТИВНАЯ ВЕРСТКА, так как блог будет еще и в МОБИЛЬНОЙ ВЕРСИИ.
Макет уже готов и ждет исполнителя.
Пожалуйста в заявках пришлите ссылки на Ваши работы с адаптивной версткой!
Жду Ваши предложения!
Вот задание поподробней:
ТЗ на верстку блога:
1. Адаптивная верстка (блог должен хорошо смотреться на мобильных устройствах). Главное не делать 2 разных шаблона. То есть ни каких плагинов переключения шаблонов, чисто 1 адаптивный шаблон.
2. Микроразметка schema.org
3. На страницах (не постах) блога не должно быть комментариев
4. Сделать защиту от спама в комментариях через невидимое поле. Не ставить плагины типа invisible captcha или akismet
5. В статьях блога заголовки сделать H1 и они не должны быть как ссылки
6. Страницы page блога закрыть от индексации вставкой кода в functions.php
7. Внедрить в редактор wordpress функцию закрытия ссылок от индексации urlspan
8. Закрыть ссылки авторов комментариев от индексации скриптом + кнопки «ответить» на комментарий так же должны быть закрыты как на блоге isif-life.ru
9. На главной и внутренней страницах блога нужно закрыть все исходящие ссылки от индексации скриптом.
10. Убрать через functions.php все лишние коды в header.php
11. В виджете ТОП комментаторов ссылки так же должны быть закрыты от индексации
12. Вывести для каждой статьи рейтинг в виде звездочек.
13. Поставить плагины:
belavir (php MD5)
Broken Link Checker
Comment Redirect by Yoast
Exclude Category Plugin
Google XML Sitemaps
WP Super Cache или Hyper Cache
RusToLat или Cry To Lat
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WordPress Database Backup
WordPress SEO
ВП Типограф Лайт
Яндекс Пингер
Ограничение попыток авторизации
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