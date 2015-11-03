Верстка простеньких страниц

$2
HTML-версткаЗакрыт37 заявок427 просмотров
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Нужна верстка абсолютно простых страничек вот такого вида

http://prntscr.com/8yi4zi

http://prntscr.com/8yi9qi

Задание подойдет начинающему верстальщику нарабатывающему репутацию или более опытному занять пол часика свободного времени )

8 лет назад
verefov
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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