Верстка простеньких страниц

Привет друзья. Ищу верстальщика для верстки и натяжки дизайна на wordpress блог. Нужна АДАПТИВНАЯ ВЕРСТКА, так как блог будет еще и в МОБИЛЬНОЙ ВЕРСИИ. Макет уже готов и ждет исполнителя. Пожалуйста в заявках пришлите ссылки на Ваши работы с ...