Переверстать вёрстку сайта со статической на адаптивную

Адаптивная верстка простого лендинг-макета. На нижних блоках текст. В меню простой зацикленный слайдер с текстом и картинками. Возможны еще мелкие работы по верстке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт локальной гостиницы — http://royal-plaza.ru/ (WordPress), необходимо переверстать тему таким образом, чтобы сайт адаптировался под нужные мобильные браузеры (проверять будем на iPhone 5 и выше, HTC One S и выше) — скрывались некоторые информационные элементы и оставалось только меню + контентная часть и подвал. Конкретно фронт работ готов обсуждать с выбранным кандидатом.
На сайте имеются слайдеры в разделе "Номерной фонд" и в меню каждого номера, их можно средствами WP сделать адаптивными без ручной правки CSS, это заложено в используемом плагине. Остальное всё нужно переверстать и динамически подменять при заходе с тех или иных устройств. Я думаю, что вам виднее, как лучше это сделать.
Пока меня интересует ваш подход к работе: как и с чего вы хотели бы начать, какие шаги предпринять. Целиком готов довериться профессионалу с опытом в этом деле. Новичков прошу не беспокоить, я не готов объяснять на пальцах каждую кнопку и каждый чих, извините. Прекрасно понимаю, что разрабатывать адаптивный дизайн надо на первом этапе, но "барин так захотел", поэтому имеем то, что имеем. :-)
Готов выслушать ваши предложения в комментариях к заявке.
Ориентируюсь на 230-250 USD предварительно. Если обнаглел — поправьте с вашей ценой.
- Похожие заказы
- HTML-верстка26 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть сайт - http://vshansone.ru/ Нужно произвести небольшие изменения в дизайне, а именно: а) Переделать верхнее меню на вот такое: http://clip2net.com/s/3pLaGXI Должна быть возможность переключаться между вкладками (Альбомы, Клипы, Военные песни), как это сделано на http://4ervonec.ru/ По ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Все как на фото, работа не сложная, - прошу указать сумму, по срокам - сегодня! Нужно создать файл category-[____].php что на основе archive.php и выводить там только новости из определенной категории. Вывод 15 новостей и через каждые ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $2
Нужна верстка абсолютно простых страничек вот такого вида http://prntscr.com/8yi4zi http://prntscr.com/8yi9qi Задание подойдет начинающему верстальщику нарабатывающему репутацию или более опытному занять пол часика свободного времени )HTML-верстка37 заявокЗакрыт8 лет назад
- $93
Привет друзья. Ищу верстальщика для верстки и натяжки дизайна на wordpress блог. Нужна АДАПТИВНАЯ ВЕРСТКА, так как блог будет еще и в МОБИЛЬНОЙ ВЕРСИИ. Макет уже готов и ждет исполнителя. Пожалуйста в заявках пришлите ссылки на Ваши работы с ...HTML-верстка1 исполнительЗакрытнет даты
- $10
Нужно создать красиво формленное модальное окно которое появляется при загрузке странице. Закрыть его можно только по кнопке в самом окне. В нем текст картинки ссылка. Работать должно во всех браузерах (самые устаревшие не интересуют конечно) Пример оформления я предоставлю. Оплата ...HTML-верстка20 заявокЗакрыт8 лет назад
Web студия ищет html верстальщика для постоянного сотрудничества. Мы занимаемся созданием и поддержкой интернет магазинов на платформе Insales. Мы ищем специалистов на постоянную удаленную работу для выполнения задач по ТЗ и правок по ним. Задача создается ...HTML-верстка35 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Требуется верстка. В аттаче превью. Всего будет четыре страницы. Начинаем с главной, тк отсутствует бюджет и время на контент. Ближайший месяц будет как лендинг с кнопками неработающими :) Нужен пиксель перфект или как-то так, я очень внимательно ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется сверстать интернет магазин OpenCart 2, есть PSD Опыт верстки и натяжки на движок, обязателен с исполнителем общение через скайп голосом, ежедневный отчет, срок 5 дней хостинг , фтп доступы и доступы к базе данных предоставляю. бюджет по договоренности оплата ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт8 лет назад