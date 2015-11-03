Переверстать вёрстку сайта со статической на адаптивную

Есть сайт локальной гостиницы — http://royal-plaza.ru/ (WordPress), необходимо переверстать тему таким образом, чтобы сайт адаптировался под нужные мобильные браузеры (проверять будем на iPhone 5 и выше, HTC One S и выше) — скрывались некоторые информационные элементы и оставалось только меню + контентная часть и подвал. Конкретно фронт работ готов обсуждать с выбранным кандидатом.

На сайте имеются слайдеры в разделе "Номерной фонд" и в меню каждого номера, их можно средствами WP сделать адаптивными без ручной правки CSS, это заложено в используемом плагине. Остальное всё нужно переверстать и динамически подменять при заходе с тех или иных устройств. Я думаю, что вам виднее, как лучше это сделать.

Пока меня интересует ваш подход к работе: как и с чего вы хотели бы начать, какие шаги предпринять. Целиком готов довериться профессионалу с опытом в этом деле. Новичков прошу не беспокоить, я не готов объяснять на пальцах каждую кнопку и каждый чих, извините. Прекрасно понимаю, что разрабатывать адаптивный дизайн надо на первом этапе, но "барин так захотел", поэтому имеем то, что имеем. :-)

Готов выслушать ваши предложения в комментариях к заявке.

Ориентируюсь на 230-250 USD предварительно. Если обнаглел — поправьте с вашей ценой.