Верстка и тема на вордпресс

Необходимо сверстать страницу из PSD макета, отцентрованный фикс. Некоторые элементы на темно-синих блоках нужно сделать многослойными. Стоимость и сроки? https://dl.dropboxusercontent.com/u/24817333/page.png
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
есть макеты 12 страниц. нужно сделать адаптивную верстку и интегрировать в вордпресс.
подключить онлайн-оплату курсов (ликпей) и спрограммировать один тест.
остальное тестирование, личный кабинет пока не нужно.
Макет здесь https://drive.google.com/folderview?id=0ByDwpTwlbEuVanNmZGc2SmU5a00&usp=sharing
Называйте свои цени и сроки. Спасибо!
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