Сверстать страницу

HTML-версткаЗавершен33 заявки406 просмотров
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Необходимо сверстать страницу из PSD макета, отцентрованный фикс. Некоторые элементы на темно-синих блоках нужно сделать многослойными. Стоимость и сроки?

https://dl.dropboxusercontent.com/u/24817333/page.png

8 лет назад
gregzem
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
evgeniy-veter
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад
8 лет назад
$15
1 день
Рекомендую Евгения, как грамотного и ответственного верстальщика. Макет сверстан оперативно и качественно. Рекомендации и замечания учтены.
С Григорием отлично сработались,четко поставленная задача,хороший макет,моментальная оплата. Рекомендую как хорошего заказчика.
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