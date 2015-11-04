Изменения на ворпресс

$50
HTML-версткаЗакрыт3 заявки164 просмотра
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Для сайта вордпресс, требуется сделать:

1) Подправить ошибки в адаптивной верскте

2) Унифицирвоать лейаут

3) Добавить переводы элементов  с рус на англ. 

4) Сократить джава скрипт и цсс (рекомендации по оптимизации страницы)

5) Сделать форму в шапке более контрастной, увеличить ее

6) Сжать изображения. 

Ссылка на проект победителю в личку. 

8 лет назад
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 дней назад
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