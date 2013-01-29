Необходим дизайнер для постоянного сотрудничества

Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок203 просмотра
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Здравствуйте господа!

Суть такова, необходимо рисовать сайты - от визиток до магазинов.

Цена ДО 80$ (в среднем 60-70) за Главную + категорию + сингл.

Сроки - до 5 дней.

Оставляйте заявку, ТОЛЬКО если вас устраивает цена, а также вы имеет портфолио.

11 лет назад
HeSh
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад