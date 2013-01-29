Требуется дизайнер сайтов

Требуется приведение в "грамотное внешнее состояние" сайта 6494876.ru те НЕ МЕНЯЯ глобально содержание нужно красиво и лаконично оформить все страницы (около 9 шт) , сделать их весьма ЮЗАБИЛИТИ, обеспечить точное позиционирование внимания покупателя на продаваемом ...
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Требуется на постоянной основе дизайнер сайтов, в обязанности которого будет входить рисование дизайнов для сайтов с соблюдением 1. Пожеланий заказчика 2. Соблюдение требований к размерам макета 3. Ориентировочно представлять как этот дизайн будет верстаться.
Условия: заработная плата сдельная на постоянной основе или же определение объема работ в месяц и оклад. Единственный нюанс это то что иногда необходимо будет нарисованный дизайн корректировать исходя из пожеланий заказчика.
Жду Ваших предложений и цен за 1 хоршо прорисованный дизайн, уровень работ должен быть не ниже этих (на первых 2 страницах) http://pixelstyle.ru/dir/
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