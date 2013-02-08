Требуется на постоянной основе дизайнер сайтов, в обязанности которого будет входить создание дизайнов сайтов с соблюдением 1. Пожеланий заказчика 2. Соблюдение требований к размерам макета 3. Ориентировочно представлять как этот дизайн будет верстаться. ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется на постоянной основе дизайнер сайтов, в обязанности которого будет входить рисование дизайнов для сайтов с соблюдением 1. Пожеланий заказчика 2. Соблюдение требований к размерам макета 3. Ориентировочно представлять как этот дизайн будет верстаться. ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется администратор сайта на постоянной основе, который занимается копирайтом или рерайтом, в обязанности которого будет входить наполнение сайта http://pixelstyle.ru/ таких разделов как новости (обновляться будет 1-4 раза в месяц) http://pixelstyle.ru/news/, статьи/блог http://pixelstyle.ru/publ/ (обновляться будет 4-20 ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$3
10 баллов
10 лет назад
Написание статей
Спасибо за интересный проект! Желаю удачи)
Ответный отзыв
В начале я заказ 3 текста, на следующий день я их уже получил и прочитав половину одного текста понял, что буду работать с этим человеком на постоянной основе так как сроки, цена, качество, креативность и стилистика меня устраивают на отлично! Всем рекомендую её услуги ведь качество работы, оперативность и ответственность на высшем уровне! P.S. На данный момент я уже получил более 30 отличных новостей, статей, коммерческих предложений, рекламных текстов, и собираюсь работать с ней и только с ней! РЕКОМЕНДУЮ!