Требуется администратор сайта на постоянной основе, который занимается копирайтом или рерайтом, в обязанности которого будет входить наполнение сайта http://pixelstyle.ru/ таких разделов как новости (обновляться будет 1-4 раза в месяц) http://pixelstyle.ru/news/, статьи/блог http://pixelstyle.ru/publ/ (обновляться будет 4-20 раз в месяц).

И хотелось бы отдельно по статьям сказать что нужен человек который сам будет вести данный раздел, имею в виду поиск или написание своих собственных статей для данного раздела сайта по согласованию тем, по оплате сдельная или же определение объемов и ежемесячный оклад при выполнении обговоренного оклада.

Жду Ваших предложений, а именно стоимость 1000 символов рерайта и копирайта, или стоимость 1 статьи. P.S. Вот пример того что я примерно хочу видеть в блоге http://webakula.com.ua/category/articles/