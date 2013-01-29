Требуется администратор сайта на постоянной основе

Наполнение сайтовЗавершен5 заявок401 просмотр
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Требуется администратор сайта на постоянной основе, который занимается копирайтом или рерайтом, в обязанности которого будет входить наполнение сайта http://pixelstyle.ru/ таких разделов как новости (обновляться будет 1-4 раза в месяц) http://pixelstyle.ru/news/, статьи/блог http://pixelstyle.ru/publ/ (обновляться будет 4-20 раз в месяц).

И хотелось бы отдельно по статьям сказать что нужен человек который сам будет вести данный раздел, имею в виду поиск или написание своих собственных статей для данного раздела сайта по согласованию тем, по оплате сдельная или же определение объемов и ежемесячный оклад при выполнении обговоренного оклада.

Жду Ваших предложений, а именно стоимость 1000 символов рерайта и копирайта, или стоимость 1 статьи. P.S. Вот пример того что я примерно хочу видеть в блоге http://webakula.com.ua/category/articles/

11 лет назад
Sefirut
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
fairie
Анна 
33 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$3
7 дней
В начале я заказ 3 текста, на следующий день я их уже получил и прочитав половину одного текста понял, что буду работать с этим человеком на постоянной основе так как сроки, цена, качество, креативность и стилистика меня устраивают на отлично! Всем рекомендую её услуги ведь качество работы, оперативность и ответственность на высшем уровне! P.S. На данный момент я уже получил более 30 отличных новостей, статей, коммерческих предложений, рекламных текстов, и собираюсь работать с ней и только с ней! РЕКОМЕНДУЮ!
Спасибо за интересный проект! Желаю удачи)
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