Требуется редактор: Бизнес и финансы

Магазин: http://print-service.com.ua/ Перед тем как оставить заявку - ознакотесь с каталогом магазина. Товар в большинстве своем имеет небольшое описание, но главное - нужно оринтироватся в современном ассортименте принтеров, уметь правильно выбрать категорию товара, знать сновные технологии ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется контент-менеджер для наполнения экономического раздела сайта (бизнес, финансы, трейдинг, колсалтинг).
Направление в стилистики: аля изданий Коммерсант, Ведомости, Взгляд, Эксперт и т.д.
- Требуются люди с тематикой на ты, не тратьте время если это не ваше!
- Умение работать с авторами
- Хорошее владение орфографией и грамматикой
- Умение отличать хороший материал от плохого
- Разбираться в актуальности материала
- Иметь чувство эстетического вкуса позволяющее оформлять текста и подбирать тематические фото к публикуемому материалу.
Креативное мышление приветствуется, для последующего повышения до должности редактора и переходом на фиксинг.
Принцип работы следующий:
1. Копипаст
Находим интересный материал копируем оформляем и пасти в CMS
20р. за пастинг
2. Копирайт
Находим интересную тему или сюжет и отправляем задание копирайтерам, по мелочи корректируем их ошибки или отправляем на доработку. Полученный материал пастим по варианту 1.
50р. за пастинг
В среднем операция занимает ~ 15-20мин.
Испытательный срок: Если за месяц или раньше справляетесь ставим фиксинг 10К, и так до 20К с переводом на должность шеф-редактора со всеми вытикающими функциями, на полный рабочий день, на все про все не более 3 мес, выйдет раньше - отлично!
Умение: ориентироваться на экономической кухне, быстро находить актуальный и главное ИНТЕРЕСНЫЙ текст сюжета. Простейшие знание основ HTML table img p b br div и 100% аккуратность.
Повторюсь нужны люди хорошо владеющие темой и с кучей свободного времени!!!
p/s - работа удалённая, но постоянная (в рабочие дни), максимум самостоятельности, без задержек - на постоянной связи, если вы из Москвы - ещё лучше.
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