Требуется редактор: Бизнес и финансы

Требуется контент-менеджер для наполнения экономического раздела сайта (бизнес, финансы, трейдинг, колсалтинг).

Направление в стилистики: аля изданий Коммерсант, Ведомости, Взгляд, Эксперт и т.д.

- Требуются люди с тематикой на ты, не тратьте время если это не ваше!

- Умение работать с авторами

- Хорошее владение орфографией и грамматикой

- Умение отличать хороший материал от плохого

- Разбираться в актуальности материала

- Иметь чувство эстетического вкуса позволяющее оформлять текста и подбирать тематические фото к публикуемому материалу.

Креативное мышление приветствуется, для последующего повышения до должности редактора и переходом на фиксинг.

Принцип работы следующий:

1. Копипаст

Находим интересный материал копируем оформляем и пасти в CMS

20р. за пастинг

2. Копирайт

Находим интересную тему или сюжет и отправляем задание копирайтерам, по мелочи корректируем их ошибки или отправляем на доработку. Полученный материал пастим по варианту 1.

50р. за пастинг

В среднем операция занимает ~ 15-20мин.

Испытательный срок: Если за месяц или раньше справляетесь ставим фиксинг 10К, и так до 20К с переводом на должность шеф-редактора со всеми вытикающими функциями, на полный рабочий день, на все про все не более 3 мес, выйдет раньше - отлично!

Умение: ориентироваться на экономической кухне, быстро находить актуальный и главное ИНТЕРЕСНЫЙ текст сюжета. Простейшие знание основ HTML table img p b br div и 100% аккуратность.

Повторюсь нужны люди хорошо владеющие темой и с кучей свободного времени!!!

p/s - работа удалённая, но постоянная (в рабочие дни), максимум самостоятельности, без задержек - на постоянной связи, если вы из Москвы - ещё лучше.