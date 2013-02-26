Требуется редактор: Бизнес и финансы

$640
Наполнение сайтовЗакрыт21 заявка977 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется контент-менеджер для наполнения экономического раздела сайта (бизнес, финансы, трейдинг, колсалтинг).

Направление в стилистики: аля изданий Коммерсант, Ведомости, Взгляд, Эксперт и т.д.

- Требуются люди с тематикой на ты, не тратьте время если это не ваше!

- Умение работать с авторами

- Хорошее владение орфографией и грамматикой

- Умение отличать хороший материал от плохого

- Разбираться в актуальности материала

- Иметь чувство эстетического вкуса позволяющее оформлять текста и подбирать тематические фото к публикуемому материалу.

Креативное мышление приветствуется, для последующего повышения до должности редактора и переходом на фиксинг.

Принцип работы следующий:

1. Копипаст

Находим интересный материал копируем оформляем и пасти в CMS

20р. за пастинг

2. Копирайт

Находим интересную тему или сюжет и отправляем задание копирайтерам, по мелочи корректируем их ошибки или отправляем на доработку. Полученный материал пастим по варианту 1.

50р. за пастинг

В среднем операция занимает ~ 15-20мин.

Испытательный срок: Если за месяц или раньше справляетесь ставим фиксинг 10К, и так до 20К с переводом на должность шеф-редактора со всеми вытикающими функциями, на полный рабочий день, на все про все не более 3 мес, выйдет раньше - отлично!

Умение: ориентироваться на экономической кухне, быстро находить актуальный и главное ИНТЕРЕСНЫЙ текст сюжета. Простейшие знание основ HTML table img p b br div и 100% аккуратность.

Повторюсь нужны люди хорошо владеющие темой и с кучей свободного времени!!!

p/s - работа удалённая, но постоянная (в рабочие дни), максимум самостоятельности, без задержек - на постоянной связи, если вы из Москвы - ещё лучше.

11 лет назад
Roman2
Ян 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Наполнение каталога магазина расходных материалов

    Магазин: http://print-service.com.ua/ Перед тем как оставить заявку - ознакотесь с каталогом магазина. Товар в большинстве своем имеет небольшое описание, но главное - нужно оринтироватся в современном ассортименте принтеров, уметь правильно выбрать категорию товара, знать сновные технологии ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнить магазин на opencart

    Добрый день коллеги. Есть новый магазин на open cart . Нужно наполнить его товарами Источник дам - он один Товаров не много до 100 штук Просьба писать в аську - 617478504 Срочно недорого

    OpenCart
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Поиск поставщиков стройматериалов в регионах

    Требуется несколько удаленных сотрудников для поиска поставщиков стройматериалов в регионах. Этапы работы: 1) Поиск и фильтрация поставщиков на досках объявлений 2) Выбор наиболее интересных вариантов 3) Звонок в фирму, выяснение необходимых деталей. Всего на данный ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно наполнить интернет-магазин, 40 позиций

    Требуется за сегодня-завтра наполнить интернет-магазин техники, 40 позиций. Исходный материал берется с другого сайта и копируется один в один (фотография, описание, цена). Система управления сайтом - umi.cms. Пишите предложения с вашими ценами за позицию. ICQ для связи: 487660

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайтер

    В связи с запуском нового интернет-журнала требуется копирайтер на постоянную удаленную работу над проектом. Сфера: Спорт, здоровье, фитнес. Что требуется делать: - Писать короткие статьи для рассылки проекта. - Перепечатывать статьи (самостоятельный поиск + материал будет ...

    Наполнение сайтов22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Грамотно скопипастить инфу и сгруппировать по теме

    Нужен человек который сможет скопировать информацию из источника и разложить ее по папкам. Информация на психологическую тему, все уже структурировано и рассортировано по смыслу но слишком много повторений и описаний одного и того же. Нужно скопировать ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад